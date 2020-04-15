Нападающему сборной Эстонии в два раза срезали оклад

Финский клуб высшего дивизиона чемпионата Финляндии по футболу КуПС, за который выступает форвард сборной Эстонии Атс Пурье, сообщил об успешно проведенных переговорах по сокращению окладов игрокам и тренерскому штабу.
Из-за пандемии коронавируса футболисты и тренерский состав временно согласились на 50-процентное снижение зарплаты, сообщает Soccernet.
"Самое важное, что никого не надо сокращать, - отметил директор клуба Ярмо Хейсканен. - Мы надеемся сохранить команду. Когда будет дан старт сезону, сможем начать его с хорошей позиции".
В прошлом году КуПС выиграл чемпионат Финляндии и добился права выступления в квалификации Лиги чемпионов.34-летний Пурье выступает за клуб из Куопио уже седьмой сезон. Его контракт рассчитан до конца 2020 года.
Чемпионат Финляндии первоначально должен был стартовать в минувшие выходные, но из-за распространения коронавируса матчи отложены.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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