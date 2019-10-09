09.10.2019, 23:50

Накануне матча в Таллинне Германия сыграла вничью с Аргентиной


rus.delfi.ee
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Serge Gnabry mängus Argentinaga
Serge Gnabry mängus ArgentinagaFoto: Matthias Koch via www.imago-images.de/Scanpix

Соперник сборной Эстонии по отборочному циклу чемпионата Европы по футболу Германия сыграла вничью на своем поле товарищеский поединок с Аргентиной - 2:2 (2:0).

Хозяева поля удачно начали поединок в Дортмунде, забив к середине первого тайма в ворота аргентинцев. После перерыва гости восстановили равновесие.

Обе команды провели поединок в экспериментальных составах. В рядах аргентинцев отсутствовали Лионель Месси и Серхио Агуэро.

Отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Германия состоится в Таллинне 13 октября.

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