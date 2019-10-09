Накануне матча в Таллинне Германия сыграла вничью с Аргентиной

Хозяева поля удачно начали поединок в Дортмунде, забив к середине первого тайма в ворота аргентинцев. После перерыва гости восстановили равновесие.

Обе команды провели поединок в экспериментальных составах. В рядах аргентинцев отсутствовали Лионель Месси и Серхио Агуэро.

Отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Германия состоится в Таллинне 13 октября.