09.10.2019, 23:50
Накануне матча в Таллинне Германия сыграла вничью с Аргентиной
Соперник сборной Эстонии по отборочному циклу чемпионата Европы по футболу Германия сыграла вничью на своем поле товарищеский поединок с Аргентиной - 2:2 (2:0).
Соперник сборной Эстонии по отборочному циклу чемпионата Европы по футболу Германия сыграла вничью на своем поле товарищеский поединок с Аргентиной - 2:2 (2:0).
Хозяева поля удачно начали поединок в Дортмунде, забив к середине первого тайма в ворота аргентинцев. После перерыва гости восстановили равновесие.
Обе команды провели поединок в экспериментальных составах. В рядах аргентинцев отсутствовали Лионель Месси и Серхио Агуэро.
Отборочный матч чемпионата Европы Эстония - Германия состоится в Таллинне 13 октября.
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