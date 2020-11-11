Накануне матча с Италией в сборной Эстонии вспыхнул скандал

В последний момент главный тренер эстонской дружины Карел Воолайд решил вызвать в команду 29-летнего нападающего "Пайде" Хенри Аниера, который в минувшее воскресенье вышел на замену в поединке чемпионата Эстонии с нарвским "Трансом" и дважды добился успеха.
Заховайко обозвал Воолайда интриганом
По словам Воолайда, руководство "Пайде" не отпускало нападающего в ряды национальной команды.
Пайдесцы, в свою очередь, утверждают, что осенью Аниер был дважды травмирован и находится не в самых лучших кондициях. В полемическом запале главный тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко обозвал Воолайда ингриганом.
"За последние 6 недель Аниер 30 дней находился в лазарете. Он провел за это время с командой лишь 7 тренировок, две из которых были предыгровые, и сыграл на поле 125 минут", сказал в интервью Sport Delfi Заховайко.
Больше всего Заховайко возмутил тот факт, как было обставлено приглашение Аниера в национальную команду.
"После воскресной игры с нарвитянами ему позвонил не главный тренер, а физиотерапевт. Очень неуважительное поведение со стороны главного тренера", - отметил Заховайко.
Понять главного тренера "Пайде" легко. Победив нарвитян, пайдесцы впервые в своей истории гарантировали себе медали чемпионата Эстонии. Их цвет, правда, пока не совсем ясен, а он имеет важное значение при распределении мест в еврокубки. Терять результативного форварда, который за 8 игр в "Пайде" забил 7 мячей, Заховайко на финише сезона не хочет.
Манчини заразился коронавирусом
Ранее сборные Эстонии и Италии встречались между собой 6 раз. Все 6 поединков выиграли итальянцы с общей разницей забитых и пропущенных мячей 16:2.
Сборная Италии - одна из самых титулованных команд планеты. Она 4 раза становилась чемпионом мира (1934, 1938, 1982, 2006).
В нынешнем розыгрыше Лиге наций подопечные итальянцы не проиграли ни одного матча, занимая второе место в группе - 6 очков. Они уступают Польше (7), но опережают Нидерланды (5).
Накануне матча во Флоренции главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заразился коронавирусом. 55-летний специалист находится на самоизоляции. По информации итальянских СМИ, бразды правления в поединке с Эстонией возьмет на себя ассистент главного тренера Альберико Эвани.
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