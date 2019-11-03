Найден мертвым личный парикмахер Криштиану Роналду

Тело парикмахера было обнаружено 2 ноября, его нашла горничная, которая хотела убраться в номере. Согласно ее показаниям, в комнате был сильный запах алкоголя, а Феррейра находился на кровати со следами крови. Полицией возбуждено уголовное дело по факту смерти известного парикмахера.

Специалист несколько лет жил в Швейцарии и работал не только с Роналду, но и с известными португальскими актрисами и моделями.