03.11.2019, 15:20

Найден мертвым личный парикмахер Криштиану Роналду


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Криштиану Роналду в игре за национальную сборную Португалии
Криштиану Роналду в игре за национальную сборную ПортугалииФото: Scanpix

Рикардо Маркес Феррейра, парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского ”Ювентуса” Криштиану Роналду, был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.

Тело парикмахера было обнаружено 2 ноября, его нашла горничная, которая хотела убраться в номере. Согласно ее показаниям, в комнате был сильный запах алкоголя, а Феррейра находился на кровати со следами крови. Полицией возбуждено уголовное дело по факту смерти известного парикмахера.

Специалист несколько лет жил в Швейцарии и работал не только с Роналду, но и с известными португальскими актрисами и моделями.

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