03.11.2019, 15:20
Найден мертвым личный парикмахер Криштиану Роналду
Рикардо Маркес Феррейра, парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского ”Ювентуса” Криштиану Роналду, был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Рикардо Маркес Феррейра, парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского ”Ювентуса” Криштиану Роналду, был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Тело парикмахера было обнаружено 2 ноября, его нашла горничная, которая хотела убраться в номере. Согласно ее показаниям, в комнате был сильный запах алкоголя, а Феррейра находился на кровати со следами крови. Полицией возбуждено уголовное дело по факту смерти известного парикмахера.
Специалист несколько лет жил в Швейцарии и работал не только с Роналду, но и с известными португальскими актрисами и моделями.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Тарасова назвала имя лучшего в мире тренера по фигурному катанию
Капризов рассказал об отношениях с фигуристкой Загитовой
Слова отца об убийстве его сына в детсаду в Нарьян-Маре
Названа причина убийства 8 солдат сослуживцем в Забайкалье