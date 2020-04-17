Началось! "Валенсия" обратилась с жалобой в УЕФА на футбольную федерацию

Поводом для жалобы стал предложенный федерацией вариант по распределению испанских команд по еврокубкам, если сезон-2019/20 не будет доигран. Если этот вариант будет принят, то "Валенсия" останется без еврокубков.

Федерация распределила путевки в еврокубки

Федерация предложила отдать места в Лиге чемпионов текущей четверке лидеров — "Барселоне", "Реалу", "Севилье" и "Реалу Сосьедад", а в Лиге Европы — "Хетафе" и "Атлетико".

Еще одним участником Лиги Европы может стать "Атлетик", который вместе с "Реалом Сосьедад" является финалистом Кубка Испании, сообщает "Матч ТВ".

"Валенсия" занимает в турнирной таблице национального первенства 7-е место и считает, что должна получить дополнительное место в Лиге Европы вместо "Атлетика", если финал Кубка Испании так и не будет сыгран.

На кону большие деньги

Ранее свое несогласие с предложенным распределением команд по еврокубкам выразил "Хетафе", который считает, что должен попасть в Лигу чемпионов, а не Лигу Европы.

Почему клубы протестуют? Все очень просто: УЕФА выплачивает каждому участнику еврокубков призовые деньги. Например, в нынешнем сезоне, который еще не завершен, каждый участник групповой стадии Лиги чемпионов получил 15,2 млн евро. В Лиге Европы гонорары существенно меньше - 2,9 млн евро. Выплаты предусмотрены за каждое набранное очко в группе и за дальнейшее продвижение по турнирной сетке.

Напомним, все футбольные турниры в Испании были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса. До финиша первенства оставалось 11 туров.

Эпидемиологическая обстановка в Испании - одна из самых сложных в Европе: выявлено 188 000 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 19 613 смертельных исходов.

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