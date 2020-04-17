Началось! "Валенсия" обратилась с жалобой в УЕФА на футбольную федерацию
"Валенсия" направила официальное письмо в УЕФА с жалобой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).
"Валенсия" направила официальное письмо в УЕФА с жалобой на Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF).
Поводом для жалобы стал предложенный федерацией вариант по распределению испанских команд по еврокубкам, если сезон-2019/20 не будет доигран. Если этот вариант будет принят, то "Валенсия" останется без еврокубков.
Федерация распределила путевки в еврокубки
Федерация предложила отдать места в Лиге чемпионов текущей четверке лидеров — "Барселоне", "Реалу", "Севилье" и "Реалу Сосьедад", а в Лиге Европы — "Хетафе" и "Атлетико".
Еще одним участником Лиги Европы может стать "Атлетик", который вместе с "Реалом Сосьедад" является финалистом Кубка Испании, сообщает "Матч ТВ".
"Валенсия" занимает в турнирной таблице национального первенства 7-е место и считает, что должна получить дополнительное место в Лиге Европы вместо "Атлетика", если финал Кубка Испании так и не будет сыгран.
На кону большие деньги
Ранее свое несогласие с предложенным распределением команд по еврокубкам выразил "Хетафе", который считает, что должен попасть в Лигу чемпионов, а не Лигу Европы.
Почему клубы протестуют? Все очень просто: УЕФА выплачивает каждому участнику еврокубков призовые деньги. Например, в нынешнем сезоне, который еще не завершен, каждый участник групповой стадии Лиги чемпионов получил 15,2 млн евро. В Лиге Европы гонорары существенно меньше - 2,9 млн евро. Выплаты предусмотрены за каждое набранное очко в группе и за дальнейшее продвижение по турнирной сетке.
Напомним, все футбольные турниры в Испании были приостановлены в середине марта из-за пандемии коронавируса. До финиша первенства оставалось 11 туров.
Эпидемиологическая обстановка в Испании - одна из самых сложных в Европе: выявлено 188 000 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 19 613 смертельных исходов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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