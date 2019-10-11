11.10.2019, 13:10

На матче Эстония - Германия ожидается рекордное количество зрителей

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rus.delfi.ee
EST 4
Eesti vs Holland 9.09.2019
Eesti jalgpallikoondise poolehoidjad.Foto: Andres Putting

На отборочном матче чемпионата Европы по футболу Эстония - Германия, который пройдет 13 октября на "А Ле Кок Арене", ожидается рекорд посещаемости домашних матчей эстонской команды и стадиона. Все 12 500 билетов на этот поединок проданы.

В прошлом году за поединком Суперкубка УЕФА "Реал" - "Атлетико" наблюдали на лиллекюлаской арене 12 424 зрителя - рекорд посещаемости арены.

В сентябре на отборочном матче чемпионата Европы Эстония - Нидерланды побывали 11 006 зрителей.

В 1938 году на поединке Эстония - Латвия в Кадриорге присутствовали около 12 500 зрителей.

В организации поединка Эстония - Германия задействованы почти 500 человек, в том числе 100 волонтеров. На матч аккредитованы 400 журналистов.

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