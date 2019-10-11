На матче Эстония - Германия ожидается рекордное количество зрителей

В прошлом году за поединком Суперкубка УЕФА "Реал" - "Атлетико" наблюдали на лиллекюлаской арене 12 424 зрителя - рекорд посещаемости арены.

В сентябре на отборочном матче чемпионата Европы Эстония - Нидерланды побывали 11 006 зрителей.

В 1938 году на поединке Эстония - Латвия в Кадриорге присутствовали около 12 500 зрителей.

В организации поединка Эстония - Германия задействованы почти 500 человек, в том числе 100 волонтеров. На матч аккредитованы 400 журналистов.