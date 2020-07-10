На Эстонию надвигается сильный шторм. Состоятся ли футбольные матчи?

Календарем "Премиум-лиге" предусмотрены три поединка - в Вильянди, Таллинне и Курессааре.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию. В настоящий момент никаких изменений в расписании чемпионата страны нет, - отметил в разговоре с RusDelfi пресс-офицер ЭФС Михкель Уйболехт. - Если возникнет форс-мажорная ситуация, то мы в оперативном порядке примем решение о переносе игр и известим об этом болельщиков".

Чемпионат Эстонии (12-й тур)

11 июля (суббота)

13:00 Тулевик (Вильянди) - Транс (Нарва)

16:00 Флора (Таллинн) - Пайде

19:00 Курессааре - Таммека (Тарту)

12 июля (воскресенье)

16:00 Калью - Калев (Таллинн)

19:00 Левадия (Таллинн) - Легион (Таллинн)