На Эстонию надвигается сильный шторм. Состоятся ли футбольные матчи?
На 11 июля запланированы три матча чемпионата страны по футболу. Может ли надвигающийся на Эстонию сильный шторм внести коррективы в расписание матчей.
На 11 июля запланированы три матча чемпионата страны по футболу. Может ли надвигающийся на Эстонию сильный шторм внести коррективы в расписание матчей.
Календарем "Премиум-лиге" предусмотрены три поединка - в Вильянди, Таллинне и Курессааре.
"Мы внимательно отслеживаем ситуацию. В настоящий момент никаких изменений в расписании чемпионата страны нет, - отметил в разговоре с RusDelfi пресс-офицер ЭФС Михкель Уйболехт. - Если возникнет форс-мажорная ситуация, то мы в оперативном порядке примем решение о переносе игр и известим об этом болельщиков".
Чемпионат Эстонии (12-й тур)
11 июля (суббота)
13:00 Тулевик (Вильянди) - Транс (Нарва)
16:00 Флора (Таллинн) - Пайде
19:00 Курессааре - Таммека (Тарту)
12 июля (воскресенье)
16:00 Калью - Калев (Таллинн)
19:00 Левадия (Таллинн) - Легион (Таллинн)
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