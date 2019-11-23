Моуринью дебютировал в "Тоттенхэме", "Манчестер Сити" победил "Челси"
Португальский наставник Жозе Моуринью успешно начал работу в "Тоттенхэме". В 13-м туре чемпионата Англии по футболу его новый клуб обыграл "Вест Хэм" - 3:2 (2:0).
Португальский наставник Жозе Моуринью успешно начал работу в "Тоттенхэме". В 13-м туре чемпионата Англии по футболу его новый клуб обыграл "Вест Хэм" - 3:2 (2:0).
По ходу матча "Тоттенхэм" лидировал 3:0, но в концовке встречи пропустил два мяча. Моуринью несколько дней назад сменил в "Тоттенхэме" аргентинского специалиста Маурисио Поччетино, который минувшей весной вывел команду в финал Лиги чемпионов.
Лидер первенства "Ливерпуль" одержал победу в гостях над "Кристал Пэлас" - 2:1 (0:0). Победный мяч забил Роберто Фирмино на 85-й минуте.
В центральном поединке тура "Манчестер Сити" победил на своем поле "Челси" - 2:1 (2:1).
Уверенно лидирует не потерпевший еще ни одного поражения "Ливерпуль" - 37 очков. Далее расположились "Лестер" (29), "Манчестер Сити" (28) и "Челси" (26).
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