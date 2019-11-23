Моуринью дебютировал в "Тоттенхэме", "Ливерпуль" одержал очередную победу

По ходу матча "Тоттенхэм" лидировал 3:0, но в концовке встречи пропустил два мяча. Моуринью несколько дней назад сменил в "Тоттенхэме" аргентинского специалиста Маурисио Поччетино, который минувшей весной вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Лидер первенства "Ливерпуль" одержал победу в гостях над "Кристал Пэлас" - 2:1 (0:0). Победный мяч забил Роберто Фирмино на 85-й минуте.

В центральном поединке тура "Манчестер Сити" принимает на своем поле "Челси".