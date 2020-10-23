23.10.2020, 00:09
Московский ЦСКА неудачно стартовал в Лиге Европы
Ничья 1:1 в матче с малоизвестным австрийским клубом "Вольфсберг" вряд ли удовлетворила армейцев.
Ничья 1:1 в матче с малоизвестным австрийским клубом "Вольфсберг" вряд ли удовлетворила армейцев.
ЦСКА первыми открыли счет в самом начале матча — отличился Гайч уже на 5-й минуте. Армейцы владели преимуществом весь матч, но австрийцы отвечали очень опасными контратаками, что и привело к ответному голу с пенальти в конце первого тайма.
Дальше будет сложнее — у ЦСКА впереди матчи с загребским "Динамо" и голландским "Фейенордом". Потерянные с "Вольфсбергом" два очка сильно скажутся на положении армейцев в группе "К" Лиги Европы.
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