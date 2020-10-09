Молодые эстонские таланты проиграли российским сверстникам

В отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) проиграла в подмосковных Химках российским сверстникам - 0:4 (0:4).
Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Россия лидирует в групповом турнире, эстонская команда - ее возглавляет Игорь Принс - делит с Латвией последнее место.
Первая встреча соперников, проходившая год назад в Пярну, также завершилась крупной победой россиян - 5:0.
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