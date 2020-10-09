09.10.2020, 19:55

Молодые эстонские таланты проиграли российским сверстникам

 (11)
EST 8
Jalgpalli U21 valikmäng Eesti Venemaa
Jalgpalli U21 valikmäng Eesti VenemaaFoto: Ago Tammik

В отборочном матче молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) проиграла в подмосковных Химках российским сверстникам - 0:4 (0:4).

Команды находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы. Россия лидирует в групповом турнире, эстонская команда - ее возглавляет Игорь Принс - делит с Латвией последнее место.

Первая встреча соперников, проходившая год назад в Пярну, также завершилась крупной победой россиян - 5:0.

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