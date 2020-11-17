17.11.2020, 20:20

Молодые эстонские таланты неудачно завершили отборочный турнир

 (9)
EST 1
Jalgpalli U21 valikmäng Eesti Venemaa
Jalgpalli U21 koondisFoto: Ago Tammik

В заключительном матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) проиграла в гостях Болгарии - 0:3 (0:2).

Молодые эстонские таланты заняли предпоследнее место в групповом турнире. Единственную победу подопечные Игоря Принса одержали над Латвией.

Победитель отборочной группы определился еще в октябре - им стала сборная России, которая впервые с 2013 года пробилась в финальный турнир молодежного чемпионата Европы.

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