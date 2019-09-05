05.09.2019, 19:15
Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный цикл
Футболисты молодежной сборной Эстонии (U-21)в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы проиграли в Кадриорге болгарским сверстникам - 0:4 (0:2).
Футболисты молодежной сборной Эстонии (U-21)в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы проиграли в Кадриорге болгарским сверстникам - 0:4 (0:2).
Следующий поединок подопечные Игоря Принса проведуn в Белостоке с Польшей. Эта игра состоится 10 сентября.
Помимо болгар и поляков, нашим молодым футболистам предстоит дважды сыграть в отборочном турнире с Россией, Сербией и Латвией.
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