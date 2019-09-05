Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный цикл

Следующий поединок подопечные Игоря Принса проведуn в Белостоке с Польшей. Эта игра состоится 10 сентября.

Помимо болгар и поляков, нашим молодым футболистам предстоит дважды сыграть в отборочном турнире с Россией, Сербией и Латвией.