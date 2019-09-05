05.09.2019, 19:15

Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный цикл


rus.delfi.ee
EST 12
Молодые эстонские таланты неудачно начали отборочный цикл
Foto: Ilmar Saabas

Футболисты молодежной сборной Эстонии (U-21)в стартовом матче отборочного цикла чемпионата Европы проиграли в Кадриорге болгарским сверстникам - 0:4 (0:2).

Следующий поединок подопечные Игоря Принса проведуn в Белостоке с Польшей. Эта игра состоится 10 сентября.

Помимо болгар и поляков, нашим молодым футболистам предстоит дважды сыграть в отборочном турнире с Россией, Сербией и Латвией.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: