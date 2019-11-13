13.11.2019, 15:55

Молодые эстонские таланты крупно проиграли Украине

 (5)
EST 4
Eesti ja Venemaa U19
Eesti U19Foto: Rauno Volmar

Юниорская сборная Эстонии (U-19) начала выступление в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу. В матче открытия наши футболисты проиграли в шведском Сандвике Украине - 0:4 (0:2).

В групповом турнире сборная Эстонии сыграет также с хозяевами турнира шведами и Словенией.

В элитный раунд чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из группы.

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