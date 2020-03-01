Молодые центристы выбрали новое правление в совет уполномоченных молодежного отделения партии

Правление совета состоит из 3 человек: председатель и его заместители. Кандидатами на место председателя были Кристи Рюютель и Маркус Мейер, и на места заместителей баллотировались Татьяна Анттонен, Дмитрий Фадина и Рауно Леуска. По итогам голосования теперь руководить советом уполномоченных молодёжного отделения партии будет Кристи Рюютель и ее заместители Татьяна Анттонен и Дмитрий Фадин.

”Благодарю всех членов совета за доверие, мы постараемся реализовать все наши цели”, — сказала Кристи Рюютель, новый председатель совета.

”У нас очень много энергии и большое желание работать, поэтому мы уже завтра начнём комиссию по здоровью”, — прокомментировала Татьяна Анттонен, новый заместитель председателя совета уполномоченных.

”Работы предстоит много, но я верю, что наша сильная команда с этим справится. У нас есть четкий план и цели", — добавил Дмитрий Фадин, новый заместитель председателя совета уполномоченных.

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