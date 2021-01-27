Молодой российский футболист зарезан в ночной драке

Молодой футболист скончался на месте происшествия. Его приятель также пострадал в драке на улицах сибирского города - он был доставлен в реанимацию, сообщает "Новый Омск".

За основной состав "Иртыша" Дробыш провел 3 матча в 2019 году, когда команда выступала в первенстве ПФЛ (третий по силе дивизион российского футбола). В нынешнем сезоне "Иртыш" выступает во второй по силе лиге российского футбола чемпионате ФНЛ.

Следственные органы возбудили два уголовных дела об убийстве футболиста и о покушении на убийство.