Молодой норвежский талант продолжает забивать голы в Бундеслиге

Молодой скандинав перебрался в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга" в зимнее трансферное окно. Новобранец ярко проявил себя в Германии с первых минут. В Бундеслиге Холанд сыграл 9 матчей, в которых забил 10 голов.

В погоне за "Баварией"

Разгромив в рурском дерби "Шальке", дортмундцы набрали 54 очка. Впереди - "Бавария" (55), которая свой поединок проведет в гостях против берлинского "Униона". Тройку лидеров замыкает "Лейпциг" (50), сыгравший дома вничью с "Фрайбургом" - 1:1 (0:1).

Бундеслига первой из элитной пятерки европейских чемпионатов возобновила сезон. Сделано это было не от хорошей жизни. Значительную часть бюджета немецких клубов составляют отчисления по телеконтракту. В случае досрочного завершения сезона треть футбольных клубов из первой и второй бундеслиг (13 из 36) могла исчезнуть из-за банкротства.

В чемпионате Германии предприняты беспрецедентные меры безопасности. Футболисты живут в гостиничных номерах отдельно, каждая команда добирается на стадион тремя автобусами, в матчах разрешено делать по 5 замен, рукопожатия запрещены.

После возобновления сезона футболисты будут проходить тестирование два раза в неделю.

Германия, Эстония, кто следующий?

Германия стала третьей страной в Европе, где проводится национальный чемпионат. В футбол еще играют в Беларуси, где первенство не приостанавливалось, и на Фарерских островах.

Эстафету у Бундеслиги подхватит эстонская "Премиум-лига" - она возобновит сезон 19 мая. На следующей неделе начнут играть также в Армении, Венгрии и Чехии.

В середине июня намерены возобновить сезон испанская Ла Лига, итальянская Серия А и Английская премьер-лига.

Чемпионат Франции был завершен досрочно в конце апреля. Победителем Лиги 1 был объявлен ПСЖ.

Российская премьер-лига, в которой уверенно лидирует "Зенит", возобновит свой сезон 21 июня.