Молодой эстонский вратарь попал в заявку "Арсенала" на матч Лиги Европы

Напомним, что на прошлой неделе эстонский вратарь был удален с поля в поединке молодежного первенства Англии - красную карточку уроженец Пыльва увидел перед собой уже на 7-й минуте.

"Арсенал" лидирует в групповом турнире Лиги Европы, выиграв оба матча - 6 очков. Столько же баллов набрал и норвежский "Мольде".

Главная неожиданность второго тура Лиги Европы - поражение английского "Тоттенхэма". Подопечные Жозе Моуринью проиграли в гостях бельгийскому "Антверпену" - 0:1 (0:1).

Обидчик "Флоры" в квалификации Лиги Европы хорватское "Динамо" встречалось в Москве с ЦСКА. Поединок завершился вничью - 0:0.