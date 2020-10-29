Молодой эстонский вратарь попал в заявку "Арсенала" на матч Лиги Европы

В поединке второго тура групповой стадии Лиги Европы футболисты лондонского "Арсенала" победили дома ирландский "Дандолк" - 3:0 (2:0). В число запасных английского клуба на этот матч попал 18-летний голкипер сборной Эстонии Карл-Якоб Хейн.
Напомним, что на прошлой неделе эстонский вратарь был удален с поля в поединке молодежного первенства Англии - красную карточку уроженец Пыльва увидел перед собой уже на 7-й минуте.
"Арсенал" лидирует в групповом турнире Лиги Европы, выиграв оба матча - 6 очков. Столько же баллов набрал и норвежский "Мольде".
Главная неожиданность второго тура Лиги Европы - поражение английского "Тоттенхэма". Подопечные Жозе Моуринью проиграли в гостях бельгийскому "Антверпену" - 0:1 (0:1).
Обидчик "Флоры" в квалификации Лиги Европы хорватское "Динамо" встречалось в Москве с ЦСКА. Поединок завершился вничью - 0:0.
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