27.02.2021, 20:25
Молодой эстонский талант забил два мяча в Англии
18-летний защитник "Тоттенхэма" юниорской сборной Эстонии по футболу Максим Паскочий дважды отличился в Англии.
18-летний защитник "Тоттенхэма" юниорской сборной Эстонии по футболу Максим Паскочий дважды отличился в Англии.
В очередном туре юниорского чемпионата Англии Паскочий забил два мяча в гостевом поединке с "Редингом". Матч завершился вничью - 2:2 (1:1).
Паскочий открыл счет в дебюте встречи, он же установил и окончательный результат поединка на 86-й минуте.
Эстонский легионер провел за юниорскую команду "Тоттенхэма" 13 матчей, в которых забил 5 мячей. Прекрасный результат для защитника!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Понаблюдайте: это может быть симптомом коронавируса
«Он ждал своего столика 40 минут, ничего не сказав»
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при встрече с волками
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно