Молодой эстонский талант забил два мяча в Англии

В очередном туре юниорского чемпионата Англии Паскочий забил два мяча в гостевом поединке с "Редингом". Матч завершился вничью - 2:2 (1:1).

Паскочий открыл счет в дебюте встречи, он же установил и окончательный результат поединка на 86-й минуте.

Эстонский легионер провел за юниорскую команду "Тоттенхэма" 13 матчей, в которых забил 5 мячей. Прекрасный результат для защитника!