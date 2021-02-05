Молодежную сборную Эстонии возглавил украинский специалист

42-летний Кожуховский хорошо известен любителям футбола по работе в "Калью", который он возглавил в апреле 2019 года после отставки Сергея Францева. Несмотря на выход во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, руководство ныммеского клуба не стало продлевать с ним контракт. В настоящий момент уроженец Винницы возглавляет "Курессааре".

В отборочном турнире молодежного чемпионата Европы сборная Эстонии (U-21) сыграет с Азербайджаном, Финляндией, Норвегией, Австрией и Хорватией. Первый матч молодые эстонские таланты проведут 8 июня в гостях с австрийскими сверстниками.

В предыдущем отборочном цикле чемпионата Европы молодежную сборную Эстонии возглавлял Игорь Принс.