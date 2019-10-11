Молодежная сборная Эстонии одержала первую победу за четыре года
В третьем туре отборочного цикла молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) победила в Пярну латвийских сверстников - 2:1 (2:1). Эстонская команда впервые победила в отборочном турнире с ноября 2015 года, когда был повержен Сан-Марино.
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