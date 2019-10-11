Молодежная сборная Эстонии одержала первую победу за четыре года

Подопечные Игоря Принса одержали первую победу в турнире. В составе хозяев поля отличились Маркус Соометс и Андер-Отт Валге.

Гости заканчивали поединок в меньшинстве - в середине второго тайма с поля был удален защитник латвийской команды.

Следующий поединок отборочного турнира молодежная сборная Эстонии проведет 15 октября в Пярну с Россией, которая в третьем туре сыграла вничью в Екатеринбурге с Польшей - 2:2 (1:2). Россияне ушли от поражения в добавленное арбитром время.

Лидирует в отборочном турнире Польша - 7 очков. Далее расположились Россия (5), Сербия (4), Болгария (4), Эстония (3) и Латвия (1).