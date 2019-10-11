11.10.2019, 21:05

Молодежная сборная Эстонии одержала первую победу за четыре года


rus.delfi.ee
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Jalgpall U21 Eesti vs Hispaania
Jalgpall U21 Eesti vs HispaaniaFoto: Andres Putting

В третьем туре отборочного цикла молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) победила в Пярну латвийских сверстников - 2:1 (2:1). Эстонская команда впервые победила в отборочном турнире с ноября 2015 года, когда был повержен Сан-Марино.

Подопечные Игоря Принса одержали первую победу в турнире. В составе хозяев поля отличились Маркус Соометс и Андер-Отт Валге.

Гости заканчивали поединок в меньшинстве - в середине второго тайма с поля был удален защитник латвийской команды.

Следующий поединок отборочного турнира молодежная сборная Эстонии проведет 15 октября в Пярну с Россией, которая в третьем туре сыграла вничью в Екатеринбурге с Польшей - 2:2 (1:2). Россияне ушли от поражения в добавленное арбитром время.

Лидирует в отборочном турнире Польша - 7 очков. Далее расположились Россия (5), Сербия (4), Болгария (4), Эстония (3) и Латвия (1).

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