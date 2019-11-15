15.11.2019, 21:45
Молодежная сборная Эстонии крупно проиграла сербам
В отборочном цикле молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) проиграла в гостях Сербии - 0:6 (0:3).
В отборочном цикле молодежного чемпионата Европы по футболу сборная Эстонии (U-21) проиграла в гостях Сербии - 0:6 (0:3).
Наши футболисты занимают после первого круга предпоследнее место в турнирной таблице - 3 очка. Лидирует Россия, набравшая 11 очков.
Отборочный турнир молодежного чемпионата Европы возобновится весной будущего года.
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