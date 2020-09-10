Молодежь "Нымме Калью" проиграла "Муре" в Лиге Европы

Состав эстонской команды предстал в непривычном виде, поскольку сразу 15 игроков по причине пандемии коронавируса пришлось оставить дома. Поэтому на поле стадиона в Будапеште в основном вышли дублеры, а также игроки, привыкшие начинать матчи чемпионата Эстонии на скамейке запасных. Им

Букмекеры по-своему отреагировали на изменения в составе таллиннцев и считали словенский клуб безоговорочным фаворитом противостояния. Отдавали предпочтение "Муре" и читатели RusDelfi - 65% участвовавших в нашем опросе поставили словенцев выше экс-чемпионов Эстонии.

Увы, так оно и вышло. Уже в первом тайме "Мура" забила 4 безответных мяча и легко довела матч до победы 4:0.

Нымме Калью - Мура 0:4 (0:4)

Стадион Ференца Сузы, Будапешт.

Нымме Калью: Меэритс, Антонов (Либликман, 88), Ершов (Шустов, 46), Раудсепп, Демидов, Уста, Суурвяли, Пури, Тамм, Паур, Раттасепп.

Мура: Обрадович, Карничник, Штурм, Горенц, Марушко (Ципот, 46), Козар (Бркич, 66), Коутер (Мароша, 78), Коус, Хорват, Филипович, Жижек.

Предупреждения: Карничник, Горенц.

Судья: Роберт Хеннесси.

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