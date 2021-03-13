Молодая эстонская футболистка 7 лет занималась сексом с бразильским тренером

В телепередаче Kanal 2 Миа Белле Трисна - такое имя теперь у бывшей футболистки - рассказала драматичную историю о своих сексуальных отношениях с тренером. Раньше она играла в чемпионате Эстонии, в 20 лет перебралась в США, а завершила карьеру в одном из европейских клубов, который выступал в женской Лиге чемпионов.

Футболистка "Флоры" и тренер "Калью"

Под эти критерии подпадает, кажется, только одна эстонская футболистка. Это 27-летняя полузащитница Тийна Трутси, сыгравшая 20 матчей за сборную Эстонии. Она начинала карьеру во "Флоре", затем уехала в США, а ее последним клубом в 2018 году была кипрская "Барселона".

Футбольный спец, который обещал из молодой эстонки сделать вторую Марту (бразильянка - лучшая футболистка мира 2006-2010 годов), работает в ныммеском "Калью". Экс-игрок сборной Эстонии сказала в телепередаче, что тренер был на несколько десятков лет старше ее. Таким аксакалом является 66-летний бразилец Фредо Гетулио - он работает в ныммеском клубе с 2007 года.

До отъезда в США футболистка дала несколько интервью эстонским СМИ, в которых никаких упреков в адрес бразильского тренера высказано не было. Вернувшись после зарубежных странствий домой, повзрослевшая девушка по-другому взглянула на свои прежние отношения с Гетулио.

Сексуальная связь несовершеннолетней футболистки с тренером выглядит, конечно, ужасно. Если верить словам экс-игрока сборной Эстонии, то она потеряла девственность в 14 лет. Нетрудно подсчитать, что бразильскому тренеру в то время было 53 года. Это нормальная ситуация? Секс-история, кажется, тянет на криминальное дело.

Fredo Getulio Foto: Arno Mikkor

"Калью" сделал заявление

Вначале руководство "Калью" отказалось комментировать скандальную ситуацию до окончания дисциплинарного расследования, которое начал Футбольный союз, но большой резонанс вынудил директора футбольного клуба "Калью" Эхте Эаметс выступить с заявлением.

"Обвинения одной девушки в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера стали большой неожиданностью. Когда эта новость дошла до нас, он сразу связался с нами. Он был в шоке и удивлен. Мы поговорили с тренером, который подтвердил нам, что у него действительно были близкие отношения с девушкой, выступавшей в передаче Kanal 2. Она тренировалась в женской команде "Флора" и хотела получить от тренера индивидуальные тренировки. С этого и началась связь. Они состояли в отношениях 7 лет - эта связь была основана на взаимопонимании и согласии. Она продолжались и после того, как девушка достигла совершеннолетия. Мягко говоря, мы шокированы представленными подозрениями спустя 13 лет.