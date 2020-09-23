Молния ударила на футбольное поле - 14 юных игроков доставили в больницу

Инцидент произошел вечером, 22 сентября. "Молния ударила в фонарный столб, а затем заряд распространился по полю", - сказал представитетель полиции Ханс-Петер Крюси.

Один 16-летний подросток в бессознательном состоянии был эвакуирован с поля на вертолете. Еще 13 игроков были доставлены в больницу для наблюдения, сообщает Blick.

Сутки спустя из больницы были выписаны 13 футболистов. Под наблюдением медиков остается только один 16-летний игрок - его состояние стабильное.