23.09.2020, 20:31
Молния ударила на футбольное поле - 14 юных игроков доставили в больницу
От удара молнии в швейцарском кантоне Санкт-Галлен во время футбольного матча юношеских команд пострадали 14 футболистов.
От удара молнии в швейцарском кантоне Санкт-Галлен во время футбольного матча юношеских команд пострадали 14 футболистов.
Инцидент произошел вечером, 22 сентября. "Молния ударила в фонарный столб, а затем заряд распространился по полю", - сказал представитетель полиции Ханс-Петер Крюси.
Один 16-летний подросток в бессознательном состоянии был эвакуирован с поля на вертолете. Еще 13 игроков были доставлены в больницу для наблюдения, сообщает Blick.
Сутки спустя из больницы были выписаны 13 футболистов. Под наблюдением медиков остается только один 16-летний игрок - его состояние стабильное.
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