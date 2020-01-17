"Мне полгода не платили зарплату". Эстонский футболист признался в махинациях на ставках(2)
Бывший футболист молодежной сборной Эстонии (U-21) Элвис Лийвамяги в телепередаче на Kanal 2 признал свою вину в мошенничестве на ставках.
Бывший футболист молодежной сборной Эстонии (U-21) Элвис Лийвамяги в телепередаче на Kanal 2 признал свою вину в мошенничестве на ставках.
6 июля 2013 года полчаса до начала матча чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" - "Калев" (Таллинн) ЭФС отменил поединок из-за подозрений в манипуляции результатом игры.
Футболист сменил имя
Один из фигурантов букмекерского скандала калевец Элвис Лийвамяги отрицал в то время свою причастность к мошенничеству. Прошло почти 7 лет, бывший игрок молодежной сборной Эстонии сменил имя - его теперь зовут Брауэр - и признался в содеянном.
"Сначала ты патриот и представляешь свою страну, но затем в какой-то момент наступает голод. Я играл за таллиннский "Калев", который задолжал мне зарплату за полгода и до сих пор ее не выплатил. Меня признали виновным без судебного процесса. Однако это не имеет значения, поскольку я был все же виновен. То, о чем я говорю, совершенно новое дело. Предыдущие шесть лет были психопатическим отрицанием", - приводит слова Лийвамяги Soccernet.
Пожизненный запрет
Поединок чемпионата Эстонии "Левадия" - "Калев" (Таллинн) был отменен из-за подозрений в мошенничестве со стороны двух футболистов. Лийвамяги предложил своим партнерам по команде проиграть за деньги "Левадии" с сухим счетом с разницей не меньше трех мячей.
Дисциплинарная комиссия ЭФС пожизненно дисквалифицировала Лийвамяги на любой вид футбольной деятельности.
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