29.05.2020, 22:10

"Мне нечего стыдиться". Звезда эстонского футбола работает на складе


EST
FC Levadia pressikonverents
Indrek Zelinski.Foto: Ilmar Saabas

Работавший последнее время тренером в финском клубе первой лиги КТП (Котка) Индрек Зелински рассказал о причинах своего возвращения домой. Поскольку бывший форвард сборной Эстонии работал за пределами родины, он не согласился с сокращением зарплаты, которое предложил клуб.

Из-за пандемии коронавируса Зелински, как и другие эстонцы в КТП, с середины марта до конца мая находился без зарплаты в вынужденном отпуске. Затем ему сделали предложение о сокращении оклада: первые два месяца - на 50 процентов, а оставшиеся месяцы до конца сезона - на 30 процентов.

С такой постановкой вопроса Зелински не согласился и вернулся на родину. "Я реально понимаю, какие возможности найти сейчас работу в футболе. Начал искать другие варианты и работаю сейчас как обыкновенный человек: день начинается в 8:30 и заканчивается в 17:00. Так будет до конца лета", - рассказал в интервью Soccernet экс-форвард сборной Эстонии.

"Мне нечего стыдиться. Работаю на складе. Это несложная работа (прием заказов, комплектация, выдача товара), но она требует серьезной физической отдачи. Каждый день прохожу на работе 20 000 шагов. Первые три дня было очень тяжело физически", - добавил 45-летний Зелински.

Воспитанник пярнуского футбола сыграл за сборную Эстонии 103 матча, в которых забил 27 мячей.

Читайте также: