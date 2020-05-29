"Мне нечего стыдиться". Звезда эстонского футбола работает на складе

Из-за пандемии коронавируса Зелински, как и другие эстонцы в КТП, с середины марта до конца мая находился без зарплаты в вынужденном отпуске. Затем ему сделали предложение о сокращении оклада: первые два месяца - на 50 процентов, а оставшиеся месяцы до конца сезона - на 30 процентов.

С такой постановкой вопроса Зелински не согласился и вернулся на родину. "Я реально понимаю, какие возможности найти сейчас работу в футболе. Начал искать другие варианты и работаю сейчас как обыкновенный человек: день начинается в 8:30 и заканчивается в 17:00. Так будет до конца лета", - рассказал в интервью Soccernet экс-форвард сборной Эстонии.

"Мне нечего стыдиться. Работаю на складе. Это несложная работа (прием заказов, комплектация, выдача товара), но она требует серьезной физической отдачи. Каждый день прохожу на работе 20 000 шагов. Первые три дня было очень тяжело физически", - добавил 45-летний Зелински.

Воспитанник пярнуского футбола сыграл за сборную Эстонии 103 матча, в которых забил 27 мячей.