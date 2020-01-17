"Мне не платили зарплату". Эстонский футболист признался в мошенничестве на ставках

6 июля 2013 года полчаса до начала матча чемпионата Эстонии по футболу "Левадия" - "Калев" (Таллинн) ЭФС отменил поединок из-за подозрений в манипуляции результатом игры.

Футболист сменил имя

Один из фигурантов букмекерского скандала калевец Элвис Лийвамяги отрицал в то время свою причастность к мошенничеству. Прошло почти 7 лет, бывший игрок молодежной сборной Эстонии сменил имя - его теперь зовут Брауэр - и признался в содеянном.

"Сначала ты патриот и представляешь свою страну, но затем в какой-то момент наступает голод. Я играл за таллиннский "Калев", который задолжал мне зарплату за полгода и до сих пор ее не выплатил. Меня признали виновным без судебного процесса. Однако это не имеет значения, поскольку я был все же виновен. То, о чем я говорю, совершенно новое дело. Предыдущие шесть лет были психопатическим отрицанием", - приводит слова Лийвамяги Soccernet.

Пожизненный запрет

Поединок чемпионата Эстонии "Левадия" - "Калев" (Таллинн) был отменен из-за подозрений в мошенничестве со стороны двух футболистов. Лийвамяги предложил своим партнерам по команде проиграть за деньги "Левадии" с сухим счетом с разницей не меньше трех мячей.

Дисциплинарная комиссия ЭФС пожизненно дисквалифицировала Лийвамяги на любой вид футбольной деятельности.