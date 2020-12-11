Между Зимбабве и Таиландом. Сборная Эстонии во второй сотне рейтинга ФИФА

Мировую классификацию по-прежнему возглавляет Бельгия, с которой эстонским футболистам предстоит дважды сыграть в следующем году в рамках отборочного цикла чемпионата мира.

Второе место в рейтинге ФИФА занимает действующий чемпион мира Франция, за которой расположилась Бразилия.

Неудачно сыгравшая в последних матчах Лиги наций сборная России на 39-м месте, Финляндия на 54-й позиции, Латвия занимает 136-е место.