11.12.2020, 17:10

Между Зимбабве и Таиландом. Сборная Эстонии во второй сотне рейтинга ФИФА


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.Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Международная федерация футбола опубликовала последний в этом году рейтинг-лист национальных команд. Сборная Эстонии завершает сезон на 109-м месте. Впереди - Зимбабве, позади - Таиланд.

Мировую классификацию по-прежнему возглавляет Бельгия, с которой эстонским футболистам предстоит дважды сыграть в следующем году в рамках отборочного цикла чемпионата мира.

Второе место в рейтинге ФИФА занимает действующий чемпион мира Франция, за которой расположилась Бразилия.

Неудачно сыгравшая в последних матчах Лиги наций сборная России на 39-м месте, Финляндия на 54-й позиции, Латвия занимает 136-е место.

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