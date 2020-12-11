11.12.2020, 17:10
Между Зимбабве и Таиландом. Сборная Эстонии во второй сотне рейтинга ФИФА
Международная федерация футбола опубликовала последний в этом году рейтинг-лист национальных команд. Сборная Эстонии завершает сезон на 109-м месте. Впереди - Зимбабве, позади - Таиланд.
Мировую классификацию по-прежнему возглавляет Бельгия, с которой эстонским футболистам предстоит дважды сыграть в следующем году в рамках отборочного цикла чемпионата мира.
Второе место в рейтинге ФИФА занимает действующий чемпион мира Франция, за которой расположилась Бразилия.
Неудачно сыгравшая в последних матчах Лиги наций сборная России на 39-м месте, Финляндия на 54-й позиции, Латвия занимает 136-е место.
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