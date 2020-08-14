Месси в шоке: "Бавария" разбила "Барселону" в Лиге чемпионов 8:2!

Исход поединка был предрешен уже в первые полчаса игры, когда "Бавария" забила в ворота "Барсы" 4 мяча. Атакующая линия мюнхенцев - Левандовски, Мюллер, Гнабри, Перишич - разорвала оборону соперника.

В концовке встречи на поле появился Коутиньо, от услуг которого "Барса" в свое время отказалась. Бразилец не пожалел бывших одноклубников, забив им два мяча.

Последний раз 8 голов в одном матче Барса" пропускала в 1946 году, проиграв в Кубке Испании "Севилье" (0:8).

В полуфинале Лиги чемпионов соперником "Баварии" будет победитель пары "Манчестер Сити" (Англия) – "Лион" (Франция).

Накануне определилась первая пара полуфиналистов Лиги чемпионов. Соперником французского ПСЖ в 1/2 финала будет германский "Лейпциг", неожиданно одолевший испанский "Атлетико" - 2:1 (0:0).

Лига чемпионов - 1/4 финала

12 августа (среда)

Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:2

13 августа (четверг)

Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) 2:1

14 августа (пятница)

Барселона (Испания) – Бавария (Германия) 2:8

15 августа (суббота)

22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)

Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа