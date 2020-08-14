Месси в шоке: "Бавария" разбила "Барселону" в Лиге чемпионов 8:2!

Третьим полуфиналистом Лиги чемпионов стали футболисты мюнхенской "Баварии. Чемпион Германии разгромил в 1/4 финала испанскую "Барселону" - 8:2 (4:1)!
Исход поединка был предрешен уже в первые полчаса игры, когда "Бавария" забила в ворота "Барсы" 4 мяча. Атакующая линия мюнхенцев - Левандовски, Мюллер, Гнабри, Перишич - разорвала оборону соперника.
В концовке встречи на поле появился Коутиньо, от услуг которого "Барса" в свое время отказалась. Бразилец не пожалел бывших одноклубников, забив им два мяча.
Последний раз 8 голов в одном матче Барса" пропускала в 1946 году, проиграв в Кубке Испании "Севилье" (0:8).
В полуфинале Лиги чемпионов соперником "Баварии" будет победитель пары "Манчестер Сити" (Англия) – "Лион" (Франция).
Накануне определилась первая пара полуфиналистов Лиги чемпионов. Соперником французского ПСЖ в 1/2 финала будет германский "Лейпциг", неожиданно одолевший испанский "Атлетико" - 2:1 (0:0).
Лига чемпионов - 1/4 финала
12 августа (среда)
Аталанта (Италия) – ПСЖ (Франция) 1:2
13 августа (четверг)
Лейпциг (Германия) – Атлетико (Испания) 2:1
14 августа (пятница)
Барселона (Испания) – Бавария (Германия) 2:8
15 августа (суббота)
22:00 Манчестер Сити (Англия) – Лион (Франция)
Полуфинальные матчи пройдут 18-19 августа. Победитель Лиги чемпионов станет известен в Лиссабоне 23 августа
Сбыт наркотиков: новый поворот в деле о ДТП с Ефремовым
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт