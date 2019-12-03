Месси - шестикратный обладатель приза "Золотой мяч". Это рекорд

По количеству "Золотых мячей" Месси обошел нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который 5 раз становился лауреатом.

Роналду не попал в ТОП-2

Второе место в голосовании занял голландец Вирджил ван Дейк. Тройку лидеров замкнул португалец Роналду. Интересно, что Роналду впервые с 2010 года не попал в ТОП-2 лучших футболистов мира.

Месси в сезоне-2018/19 выиграл с "Барселоной" чемпионат Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил будущему победителю английскому "Ливерпулю".

Испания рулит

Футболисты чемпионата Испании получили "Золотой мяч" 11-й раз подряд. Последним футболистом не из чемпионата Испании, взявшим этот приз, был Роналду, выступавший в 2008 году за английский "Манчестер Юнайтед".

Месси выигрывал "Золотой мяч в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В 2013, 2014, 2016, 2017 годах приз брал выступавший за "Реал" Роналду. В 2018 году почетную награду получил хорват Лука Модрич из "Реала".