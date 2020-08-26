Месси покидает "Барселону". За него требуют 700 млн евро

По данным источника, Месси хочет воспользоваться своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Отмечается, что данный пункт истек 10 июня, однако нетипичная ситуация с коронавирусом, вероятно, позволит игроку воспользоваться этой опцией.

Месси уведомил Кумана

О своем желании покинуть клуб футболист сообщил и новому тренеру каталонцев Роналду Куману. Ожидается, что Месси не станет проходить медицинское тестирование в эти выходные и не будет участвовать в тренировках команды. Его решение окончательное.

За "Барселону" Месси выступает с 2004 года. Аргентинец 6 раз получал приз "Золотой мяч", присуждаемый лучшему футболисту мира. В составе "Барсы" он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и 10 раз становился чемпионом Испании.

Болельщики протестуют

Контракт аргентинца с "Барсой" истекает в середине 2021 года. В СМИ появились сообщения, что каталонский клуб готов отпустить Месси за 700 млн евро.

Болельщики "Барселоны" минувшей ночью протестовали против ухода Месси у клубного офиса. По их мнению, потеря аргентинца - намного страшнее, чем поражение 2:8 в Лиге чемпионов от "Баварии".

Где может продолжить карьеру звездный аргентинец? В СМИ чаще всего называют английский "Манчестер Сити. Упоминается также итальянский "Интер". Правда, платить 700 млн евро "Барсе" они не собираются.