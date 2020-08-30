Месси отказался приезжать на сборы ”Барселоны”
Аргентинский нападающий Лионель Месси приблизился к уходу из каталонского футбольного клуба ”Барселона”. Об этом сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своем Twitter.
Аргентинский нападающий Лионель Месси приблизился к уходу из каталонского футбольного клуба ”Барселона”. Об этом сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро в своем Twitter.
По информации Ромеро, Месси отказался приезжать в расположение клуба для медосмотра и сдачи теста на коронавирус и в очередной раз заявил о намерении покинуть клуб. При этом в понедельник, 31 августа, команда должна начать тренировочный сбор на базе.
28 августа сообщалось, что руководство ”Барселоны” отказалось обсуждать с Месси его уход. Боссы сине-гранатовых выразили готовность встретиться с игроком, но не для того, чтобы обговорить его трансфер.
Основным претендентом на аргентинца считают английский ”Манчестер Сити”, однако также 28 августа стало известно, что руководство итальянского ”Ювентуса” выходило на связь с Хорхе Месси — отцом нападающего. Туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду.
Месси выступает за каталонский клуб с 2004 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Кроме того, на счету аргентинца шесть ”Золотых мячей”. Покинуть ”Барселону” Месси решил из-за собственного недовольства ситуацией внутри команды, а приблизило его уход поражение в ¼ финала Лиги чемпионов от ”Баварии” — 2:8.
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