04.01.2020, 23:55

Месси и "Барселона" не смогли обыграть аутсайдера


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Espanyol vs Barcelona
Espanyol vs BarcelonaFoto: PAU BARRENA, AFP

После новогоднего перерыва возобновился чемпионат Испании по футболу. С переменным успехом провели свои матчи гранды испанского футбола "Реал" и "Барселона".

"Реал" победил в гостях "Хетафе" - 3:0 (1:0). Завершавшая поединок в меньшинстве "Барселона" не удержала победный счет в каталонском дерби против аутсайдера первенства "Эспаньола" - 2:2 (0:1).

"Барселона" и "Реал" набрали по 40 очков. Третье место в турнирной таблице делят "Атлетико" (35) и "Севилья" (35).

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