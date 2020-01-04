04.01.2020, 23:55
Месси и "Барселона" не смогли обыграть аутсайдера
После новогоднего перерыва возобновился чемпионат Испании по футболу. С переменным успехом провели свои матчи гранды испанского футбола "Реал" и "Барселона".
После новогоднего перерыва возобновился чемпионат Испании по футболу. С переменным успехом провели свои матчи гранды испанского футбола "Реал" и "Барселона".
"Реал" победил в гостях "Хетафе" - 3:0 (1:0). Завершавшая поединок в меньшинстве "Барселона" не удержала победный счет в каталонском дерби против аутсайдера первенства "Эспаньола" - 2:2 (0:1).
"Барселона" и "Реал" набрали по 40 очков. Третье место в турнирной таблице делят "Атлетико" (35) и "Севилья" (35).
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