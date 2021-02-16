Мбаппе размазал на "Камп Ноу" Месси и "Барселону"

Ровно четыре года назад соперники уже встречались между собой на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда парижане победили дома со счетом 4:0, но в гостях потерпели сокрушительное поражение 1:6 и сошли с дистанции.

Хет-трик Мбаппе

Новая встреча началась для ПСЖ на стадионе "Камп Ноу" неудачно. В середине первого тайма соперников ли дер атак "Барсы" Лионель Месси реализовал пенальти. Но это был первый и последний успех каталонского клуба. Еще до перерыва 22-летний Мбаппе восстановил равновесие.

После перерыва ПСЖ показал, как надо использовать голевые моменты. Мбаппе, Мойзе Кин и еще раз Мбаппе трижды огорчили "Барселону".

"Барса" выглядела в атаке бледно - все ее стеночки и забросы мяча в штрафную соперника парижане легко просчитывали. В составе парижан отсутствовал из-за травмы бразилец Неймар.

В другом матче дня неудачно выступающий в последнее время в чемпионате Англии "Ливерпуль" победил в Будапеште германский "Лейпциг" - 2:0 (0:0). Вскоре после перерыва Мохаммед Салах и Садио Мане с интервалом в несколько минут обеспечили британскому клубу победу.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в первой половине марта.

Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)

16 февраля (вторник)

Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2

Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4

17 февраля (среда)

22:00 Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)

22:00 Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия)

23 февраля (вторник)

22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)

22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)

24 февраля (среда)

22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)

22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)