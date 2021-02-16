Мбаппе размазал на "Камп Ноу" Месси и "Барселону"

Ровно четыре года назад соперники уже встречались между собой на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда парижане победили дома со счетом 4:0, но в гостях потерпели сокрушительное поражение 1:6 и сошли с дистанции.
Хет-трик Мбаппе
Новая встреча началась для ПСЖ на стадионе "Камп Ноу" неудачно. В середине первого тайма соперников ли дер атак "Барсы" Лионель Месси реализовал пенальти. Но это был первый и последний успех каталонского клуба. Еще до перерыва 22-летний Мбаппе восстановил равновесие.
После перерыва ПСЖ показал, как надо использовать голевые моменты. Мбаппе, Мойзе Кин и еще раз Мбаппе трижды огорчили "Барселону".
"Барса" выглядела в атаке бледно - все ее стеночки и забросы мяча в штрафную соперника парижане легко просчитывали. В составе парижан отсутствовал из-за травмы бразилец Неймар.
В другом матче дня неудачно выступающий в последнее время в чемпионате Англии "Ливерпуль" победил в Будапеште германский "Лейпциг" - 2:0 (0:0). Вскоре после перерыва Мохаммед Салах и Садио Мане с интервалом в несколько минут обеспечили британскому клубу победу.
Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в первой половине марта.
Лига чемпионов - 1/8 финала (первые матчи)
16 февраля (вторник)
Лейпциг (Германия) — Ливерпуль (Англия) 0:2
Барселона (Испания) — ПСЖ (Франция) 1:4
17 февраля (среда)
22:00 Порту (Португалия) — Ювентус (Италия)
22:00 Севилья (Испания) — Боруссия Д (Германия)
23 февраля (вторник)
22:00 Лацио (Италия) — Бавария (Германия)
22:00 Атлетико (Испания) — Челси (Англия)
24 февраля (среда)
22:00 Боруссия М (Германия) — Манчестер Сити (Англия)
22:00 Аталанта (Италия) — Реал (Испания)
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