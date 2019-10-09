Матчу Россия — Украина исполняется 20 лет. Он стал главным футбольным разочарованием для целого поколения

В Эстонии, и это было особенно хорошо заметно во время чемпионата мира 2018 года, много болельщиков сборной России по футболу. Так что для многих из тех, кому сейчас немного за 30, вечер 9 октября 1999 года стал одним из самых неприятных футбольных воспоминаний.

Это было, кажется, совсем в другой жизни. Россия и Украина не обменивались пленными, и вообще врозь жили всего восемь лет. Владимир Путин еще не был президентом и присутствовал на матче в качестве главы правительства.

Турнирная ситуация обязывала сборную России побеждать. После трех поражений на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года россияне сменили тренера — вместо Анатолия Бышовца пришел Олег Романцев. Он с помощью Александра Панова обыграл французов на Стад де Франс, исландцев и дважды сборные Армении и Андорры. Однако конкуренты тоже не отсупали, поэтому на Евро-2000 Россию выводила только победа в "Лужниках".

Россияне играли с заметным преимуществом, нанесли 22 удара по воротам соперника и упустили несколько выгодных моментов, защитник Юрий Дрозов сдерживал атакующую мощь Андрея Шевченко. Впрочем, видео лучших моментов матча намного нагляднее пересказа

Главные события произошли в последние 15 минут. Сначала воспитанник нарвского футбола Валерий Карпин реализовал штрафной — это было особенно странно, ведь Карпин не был в той российской сборной штатным исполнителем стандартов, а на поле были, например, Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Тренер украинской команды Йожеф Сабо бросил в бой сразу двух свежих нападающих — Геннадия Мороза и Сергея Ковалева, но все решил навес Андрея Шевченко со штрафного, который совсем не казался опасным.