Матчу Россия — Украина исполняется 20 лет. Он стал главным футбольным разочарованием для целого поколения(3)
Александр Филимонов пропустил нелепый гол, а Россия не поехала на чемпионат Европы.
Александр Филимонов пропустил нелепый гол, а Россия не поехала на чемпионат Европы.
В Эстонии, и это было особенно хорошо заметно во время чемпионата мира 2018 года, много болельщиков сборной России по футболу. Так что для многих из тех, кому сейчас немного за 30, вечер 9 октября 1999 года стал одним из самых неприятных футбольных воспоминаний.
Это было, кажется, совсем в другой жизни. Россия и Украина не обменивались пленными, и вообще врозь жили всего восемь лет. Владимир Путин еще не был президентом и присутствовал на матче в качестве главы правительства.
Турнирная ситуация обязывала сборную России побеждать. После трех поражений на старте отборочного турнира к чемпионату Европы 2000 года россияне сменили тренера — вместо Анатолия Бышовца пришел Олег Романцев. Он с помощью Александра Панова обыграл французов на Стад де Франс, исландцев и дважды сборные Армении и Андорры. Однако конкуренты тоже не отсупали, поэтому на Евро-2000 Россию выводила только победа в "Лужниках".
Россияне играли с заметным преимуществом, нанесли 22 удара по воротам соперника и упустили несколько выгодных моментов, защитник Юрий Дрозов сдерживал атакующую мощь Андрея Шевченко. Впрочем, видео лучших моментов матча намного нагляднее пересказа
Главные события произошли в последние 15 минут. Сначала воспитанник нарвского футбола Валерий Карпин реализовал штрафной — это было особенно странно, ведь Карпин не был в той российской сборной штатным исполнителем стандартов, а на поле были, например, Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Тренер украинской команды Йожеф Сабо бросил в бой сразу двух свежих нападающих — Геннадия Мороза и Сергея Ковалева, но все решил навес Андрея Шевченко со штрафного, который совсем не казался опасным.
Олег Романцев назвал матч катастрофой, но все-таки остался в сборной России и вывел ее на чемпионат мира 2002 года (там были слезы Дмитрия Сычева и непопадание Владимира Бесчастных в пустые ворота). Кстати, Украина на Евро тоже не попала, сенсационно уступив в стыковых матчах Словении. Судьбу того противостояния решил гол Ачимовича, забитый после ошибки вратаря Шовковского, не менее дикой, чем та, что допустил Филимонов.
Карьера вратаря Александра Филимонова постепенно пошла на спад, в сборной его сменил Руслан Нигматуллин. А Россия и Украина с той поры больше не играли в футбол в официальных матчах. И учитывая политическую обстановку в последние пять лет, не очень понятно, сыграют ли в ближайшем будущем.
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