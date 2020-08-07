Матчи чемпионата Беларуси неожиданно перенесены из-за форс-мажора
Два поединка чемпионата Беларуси по футболу, которые должны были состояться в Минске 7-8 августа, неожиданно перенесены на более поздний срок.
Два поединка чемпионата Беларуси по футболу, которые должны были состояться в Минске 7-8 августа, неожиданно перенесены на более поздний срок.
Белорусская федерация футбола в качестве причины переноса матчей "Динамо" (Минск) - "Смолевичи" и "Минск" - "Славия" (Мозырь) назвала пункт регламента о форс-мажорных обстоятельствах, сообщает "Прессбол".
Накануне на поединке солигорского "Шахтера" с брестским "Динамо" болельщики скандировали патриотический лозунг "Жыве́ Белару́сь!" ("Да здравствует Белоруссия!"), направленный на пробуждение национально-гражданских чувств и консолидацию белорусского народа.
9 августа в Белоруси пройдут выборы президента страны. 65-летний Александр Лукашенко - он занимает президентский пост уже 26 лет - намерен снова получить мандат доверия у народа на ближайшие 5 лет. Его основной соперницей считается 37-летняя переводчица Светлана Тихановская, митинги которой в предвыборную кампанию собирали многотысячную аудиторию.
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