23.10.2019, 13:35

Матч "Реал" — "Барселона" перенесли на декабрь


rus.delfi.ee
EST 3
FBL-ESP-LIGA-REALMADRID-BARCELONA
FBL-ESP-LIGA-REALMADRID-BARCELONAFoto: Dani Pozo, AFP

Эль-классико должны были сыграть 26 октября, но из-за протестов в Барселоне его перенесли на 18 декабря.

Матч пройдет на "Камп Ноу". За проведение игры 18 декабря выступали обе команды, Ла лига предлагала 4 декабря. 22 декабря команды уходят на небольшой зимний отпуск до 5 января.

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