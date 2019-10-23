23.10.2019, 13:35
Матч "Реал" — "Барселона" перенесли на декабрь
Эль-классико должны были сыграть 26 октября, но из-за протестов в Барселоне его перенесли на 18 декабря.
Эль-классико должны были сыграть 26 октября, но из-за протестов в Барселоне его перенесли на 18 декабря.
Матч пройдет на "Камп Ноу". За проведение игры 18 декабря выступали обе команды, Ла лига предлагала 4 декабря. 22 декабря команды уходят на небольшой зимний отпуск до 5 января.
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