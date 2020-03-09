Матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Боруссия" пройдет без зрителей. О причине вы догадываетесь

Решение об этом в понедельник 9 марта приняла префектура Парижа. Днем ранее во Франции был утверждён запрет на проведение любых массовых мероприятий, число посетителей которых превышает тысячу человек. Свои домашние матчи ПСЖ проводит на стадионе "Парк де Пренс", вмещающем около 50 000 зрителей.

Встреча должна состояться 11 марта, начало — в 22:00 по таллиннскому времени. Первый матч завершился победой ”Боруссии” со счётом 2:1.

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