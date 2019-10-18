Матч "Барселоны" против "Реал Мадрида" перенесли

Отмечается, что клубы теперь должны договориться о новой дате проведения матча.

Федерация футбола Испании предложила 18 декабря, но Ла Лига попросила перенести игру на 7 декабря. Стороны должны прийти к консенсусу и выбрать одну из предложенных дат, пишет football24.

Вопрос о переносе игры был поднят на фоне протестов, которые вспыхнули в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.