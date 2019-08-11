"Манчестер Юнайтед" разгромил "Челси"

Изначально ожидалось противостояние равных соперников и по сути так и было весь первый тайм - "Челси" смотрелся не хуже, чем "МЮ", попав в штангу и крестовину. Но счет открыли манчестерцы - на 18-й минуте Маркус Рэшфорд заработал пенальти, который сам и реализовал.

После перерыва "МЮ" спокойно играл на контратаках, использовав почти все свои шансы. Сначала Марсьяль на 65-й, и почти тут же на 67-й минуте Рэшфорд довели счет до крупного.

Новичок "МЮ" Дэниел Джеймс довел счет до разгромного уже через 9 минут после своего появления на поле - вышел на замену на 72-й, отличился на 81-й минуте. Лучшего начала карьеры в великом клубе и не придумать!

Для главного тренера "Челси", легендарного Фрэнка Лэмпарда, этот матч был дебютным в чемпионате Англии.