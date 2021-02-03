"Манчестер Юнайтед" победил в чемпионате Англии со счетом 9:0
В чемпионате Англии по футболу сверхкрупную победу одержал "Манчестер Юнайтед", разгромивший на своем поле "Саутгемптон" - 9:0 (4:0). В составе "МЮ" дважды отличился Антони Марсьяль.
В чемпионате Англии по футболу сверхкрупную победу одержал "Манчестер Юнайтед", разгромивший на своем поле "Саутгемптон" - 9:0 (4:0). В составе "МЮ" дважды отличился Антони Марсьяль.
Гости завершали матч вдевятером. Уже на 2-й минуте "Саутгемптон" потерял из-за удаления одного игрока. В конце встречи красную карточку увидел еще один футболист.
Манчестерцы повторили рекорд Английской премьер-лиги. Со счетом 9:0 "МЮ" победил в 1995 году "Ипсвич", а "Саутгемптон" с таким же счетом проиграл в 2019 году "Лестеру".
"Манчестер Юнайтед" догнал в турнирной таблице "Манчестер Сити" - оба клуба набрали по 44 очка, но "Сити" сыграл на два матча меньше.
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