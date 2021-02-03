"Манчестер Юнайтед" победил в чемпионате Англии со счетом 9:0

Гости завершали матч вдевятером. Уже на 2-й минуте "Саутгемптон" потерял из-за удаления одного игрока. В конце встречи красную карточку увидел еще один футболист.

Манчестерцы повторили рекорд Английской премьер-лиги. Со счетом 9:0 "МЮ" победил в 1995 году "Ипсвич", а "Саутгемптон" с таким же счетом проиграл в 2019 году "Лестеру".

"Манчестер Юнайтед" догнал в турнирной таблице "Манчестер Сити" - оба клуба набрали по 44 очка, но "Сити" сыграл на два матча меньше.