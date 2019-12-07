"Манчестер Сити" потерпел четвертое поражение в сезоне

"Сити" потерпел четвертое поражение в чемпионате. Столько же матчей манчестерцы проиграли за весь прошлый сезон. От лидера первенства "Ливерпуля" подопечные Хосепа Гварлиолы отстают уже на 14 очков.

Неудачно сыграл и "Челси". Лондонский клуб проиграл в гостях одному из аутсайдеров первенства "Эвертону" - 1:3 (0:1). "Челси" потерпел третье поражение в четырех последних матчах.

Уверенно лидирующий "Ливерпуль" разгромил в гостях "Борнмут" - 3:0 (2:0). "Тотенхэм", который недавно возглавил португалец Жозе Моуринью, без проблем разобрался с "Бернли" - 5:0 (3:0).