"Манчестер Сити" потерпел четвертое поражение в сезоне
В центральном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:2).
В центральном матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" проиграл "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (0:2).
"Сити" потерпел четвертое поражение в чемпионате. Столько же матчей манчестерцы проиграли за весь прошлый сезон. От лидера первенства "Ливерпуля" подопечные Хосепа Гварлиолы отстают уже на 14 очков.
Неудачно сыграл и "Челси". Лондонский клуб проиграл в гостях одному из аутсайдеров первенства "Эвертону" - 1:3 (0:1). "Челси" потерпел третье поражение в четырех последних матчах.
Уверенно лидирующий "Ливерпуль" разгромил в гостях "Борнмут" - 3:0 (2:0). "Тотенхэм", который недавно возглавил португалец Жозе Моуринью, без проблем разобрался с "Бернли" - 5:0 (3:0).
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