14.02.2020, 21:00

"Манчестер Сити" отстранен на два года от Лиги чемпионов


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Manchester City
Manchester CityFoto: Mike Egerton, PA

УЕФА отстранил на два года английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Английский клуб не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Манчестер Сити" также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

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