"Манчестер Сити" отстранен на два года от Лиги чемпионов

Английский клуб не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Манчестер Сити" также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.