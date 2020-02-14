14.02.2020, 21:00
"Манчестер Сити" отстранен на два года от Лиги чемпионов
УЕФА отстранил на два года английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.
УЕФА отстранил на два года английский футбольный клуб "Манчестер Сити" от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.
Английский клуб не сможет выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах-2020/21 и 2021/22, сообщает официальный сайт УЕФА.
"Манчестер Сити" также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Виктор Янукович снова стал отцом
Громкий арест в Москве: известно следующее
Единовременные выплаты пенсионерам 1953-1967 года рождения
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину