"Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на два года

"Манчестер Сити" также обязали выплатить штраф в размере 30 миллионов евро. Клуб имеет право обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

Гвардиола покинет "Сити"?

Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (The Club Financial Control Body) на протяжении нескольких месяцев вела свое расследование. Манчестерцы допустили серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

Исключение из Лиги чемпионов может иметь серьезные последствия для "Манчестер Сити". Клуб, скорее всего, покинут некоторые ведущие игроки. Наверняка уйдет и наставник команды Хосеп Гвардиола.

Манчестерцы обжалуют решение УЕФА в Спортивном суде

В ответном заявлении "Манчестер Сити" отмечается, что клуб расстроен таким решением УЕФА, но не удивлен.

"Сити" заявил, что воспользуется своим правом на апелляцию и обжалует решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде.