18.01.2020, 21:35
"Манчестер Сити" и "Челси" не справились с аутсайдерами
В очередном туре чемпионата Англии по футболу зафиксирован ряд неожиданных результатов. Действующий чемпион "Манчестер Сити" не удержал победный счет в домашнем поединке с "Кристал Пэлас" - 2:2 (0:1).
На последних минутах матча лидер нападения "Сити" Серхио Агуэро оформил дубль и вывел команду вперед - 2:1, но гости сумели отыграться благодаря автоголу Фернандиньо.
Другой гранд английского футбола "Челси" проиграл в гостях переживающему не лучшие времена "Ньюкаслу" - 0:1 (0:0). Хозяева поля добились успеха в добавленное арбитром время.
В чемпионате Англии уверенно лидирует не потерпевший еще ни одного поражения "Ливерпуль" - 61 очко. Далее расположились "Манчестер Сити" (48), "Лестер" (45), "Челси" (39).
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