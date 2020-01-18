"Манчестер Сити" и "Челси" не справились с аутсайдерами

На последних минутах матча лидер нападения "Сити" Серхио Агуэро оформил дубль и вывел команду вперед - 2:1, но гости сумели отыграться благодаря автоголу Фернандиньо.

Другой гранд английского футбола "Челси" проиграл в гостях переживающему не лучшие времена "Ньюкаслу" - 0:1 (0:0). Хозяева поля добились успеха в добавленное арбитром время.

В чемпионате Англии уверенно лидирует не потерпевший еще ни одного поражения "Ливерпуль" - 61 очко. Далее расположились "Манчестер Сити" (48), "Лестер" (45), "Челси" (39).