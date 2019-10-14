Мамаев забил первый гол после тюрьмы

31-летний футболист вышел на свободу по УДО 17 сентября. На тот момент у Мамаева было действующее соглашение с "Краснодаром", но вскоре "горожане" объявили о расторжении контракта с игроком. После этого Мамаев подписал с "Ростовом" контракт на два года с возможностью продления.

В воскресенье основной и молодежный состав "Ростова" провели двустороннюю игру смешанными составами на стадионе "Олимп-2". Подопечные Валерия Карпина сыграли два тайма по 35 минут.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу основной команды, в составе которой, помимо Мамаева, отличились Александр Саплинов и Данила Прошляков. Мамаев провел на поле 35 минут и был заменен в перерыве.