"Маарду" упустил победу в битве с прямым конкурентом

Стартовал 32-й тур чемпионата Эстонии по футболу. Аутсайдер первенства "Маарду", сменивший несколько дней назад главного тренера, упустил победу дома в поединке с таллиннским "Калевом" - 2:2 (1:0).
Маардусцы прервали серию из семи поражений подряд, но по-прежнему замыкают турнирную таблицу - 17 очков. "Калев" набрал 21 очко. Сохранить прописку в "Премиум-лиге" маардусцам будет очень трудно, поскольку впереди у них в оставшихся четырех турах очень сложный календарь - "Транс", "Флора", "Левадия".
В другом поединке "Курессааре" победил дома вильяндиский "Тулевик" - 4:1 (4:1). Островитяне завершали поединок в меньшинстве - в начале второго тайма с интервалом в несколько минут у них были удалены с поля два игрока.
Программу игрового дня завершит поединок "Флоры" с нарвским "Трансом" (начало в 16:00).
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