03.10.2019, 19:25

"Маарду" отправил в отставку главного тренера. Поможет ли эта встряска?


rus.delfi.ee
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PallFoto: facebook.com/maardulm

Аутсайдер чемпионата Эстонии по футболу "Маарду" расторг договор с главным тренером Андреем Борисовым, который работал в клубе с 2014 года.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Марк Кольк, который прежде входил в тренерский штаб Борисова.

За пять туров до финиша чемпионата Эстонии "Маарду" замыкает турнирную таблицу - 16 очков. Следующий матч аутсайдер проведет 5 октября с таллиннским "Калевом" (20), который также находится в опасной зоне.

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