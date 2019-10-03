"Маарду" отправил в отставку главного тренера. Поможет ли эта встряска?

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Марк Кольк, который прежде входил в тренерский штаб Борисова.

За пять туров до финиша чемпионата Эстонии "Маарду" замыкает турнирную таблицу - 16 очков. Следующий матч аутсайдер проведет 5 октября с таллиннским "Калевом" (20), который также находится в опасной зоне.